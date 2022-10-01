ظهور مخيف كـ أنها زومبي على هيئة إنسان... شاهد الفنّانة نجاة الصغيرة في عمر الـ 80.. لن تصدّق كيف أصبحت بـعد ان غزت التجاعيد وجهها .!! (صورة)

تعد النجمة القديرة نجاة الصغيرة من أشهر رموز الموسيقى العربية في العصر الذهبي للخمسينات والستينات من القرن العشرين، وقد ظهرت مؤخراً في عمرالـ83 بملامح مختلفة تماماً.



هي شقيقة النجمة الراحلة سعاد حسني، بدأت في الغناء في التجمعات العائلية في سن الخامسة. وقدمت أول فيلم لها بعنوان "هدية" وهي في سن الثامنة.

وانتشرت صورة حديثة للفنانة نجاة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد ميلادها في أحدث ظهور لها، بعد غياب سنوات طويلة.

وظهرت ملامح التقدم في السن على الفنانة نجاة الصغير التي اكتسى وجهها بالتجاعيد ونحل جسمها حتى أصبحت أشبه بالهيكل.



عندما بلغت سن التاسعة عشرة، كلّف والدها شقيقها الأكبر عز الدين ليدربها على حفظ أغاني أم كلثوم لتقوم بأدائها في ما بعد في حفلات الفرقة. ووصلت نجاة إلى درجة من الإتقان، مكنتها من تقليد أم كلثوم، وبهذا بدأت مرحلة جديدة في مشوارها الفني.

إلى جانب موهبتها عرفت نجاة بدقتها الشديدة جدا في العمل، وحرصها الشديد على اكمال أعمالها بنجاح، وكان لهذا الحرص دور كبير في نجاحها المستمر.