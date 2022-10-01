أما زلتم تتذكر الطفلة ربى بطلة مسلسل كان ياما كان؟؟ لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم.. صارت أجمل بمليون مرة من ياسمين صبري!

من منا لا يتذكر مسلسل "كان ياما كان" السوري والذي سحرنا في طفولتنا بحكاياه الخيالية التي سلبت عقولنا لفترة من الزمن.

ومن منا لا يتذكر الجد وهو يبدأ سرد القصة لحفيديه الطفلين بمشاركة الطفلة ربى السعدي بقوله "كان ياما كان في سالف العصر والأوان لحتى كان".

شاركت الطفلة ربى السعدي، ابنة الكاتب الكبير والسيناريست هاني السعدي وشقيقة الفنانة روعة السعدي، بالعديد من الأعمال السورية في طفولتها تركت لدى المشاهد كبير الأثر.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لربى السعدي بعد ان صارت شابة جميلة.

ولم تختار ربى الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، على الرغم من أن طموحها ينحاز للمجال الفني، وإنما بادرت السعدي للدراسة في جامعة، تخصص ترجمة أدب إنجليزي، وبدأت تعمل على التنسيق ما بين دراستها في الجامعة، وتصويرها في الأعمال الدرامية

. وتنحدر الممثلة السورية من العاصمة السورية دمشق، رغم أن أصولها فلسطينية، أما يوم ميلادها في فكان الأول من كانون الثاني من العام 1995.

وتوقفت ربى السعدي فترة طويلة عن التمثيل، والسبب سبق وكشفته لجمهورها، وقالت إنها لم تغب بقرار شخصي منها بل بسبب الأدوار التي تعرض عليها واصفةً إياها بأنها التي لا تناسبها.