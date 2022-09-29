في واقعة صادمة هي الأولى من نوعها.. لن تصدقوا ماذا طلب الراحل نور الشريف من أهله أن يفعلوه يوم وفاته.. وصية لا تخطر على قلب بشر.! !

النجم الراحل نور الشريف قدَّم خلال مشواره الفني الطويل العديد من الأعمال الخالدة في تاريخ السينما، والتلفزيون، والمسرح، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات.

ولُقِّب الفنانن الراحل بِـصائد الجوائز لكثرة تكريمه، كما لهُ سبعة أفلام في قائمة أفضل مئة فيلم مصري حسب استفتاء شارك فيه العديد من النُقاد المصريين سنة 1996.

قدم الفنان الراحل نور الشريف من بين أعماله الدرامية أعمالا تاريخية أشهرها مسلسل عمر بن عبدالعزيز الذي شارك فيه نخبة من النجوم.

نور الشريف، تحدث خلال لقائه في أحد البرامج التلفزيونية عن مشهد وفاة عمر بن عبدالعزيز، الذي جسده في المسلسل الذي حمل نفس الاسم وعرض في عام 1994، وتمنى أن يذاع هذا المشهد يوم وفاته، قائلًا: أتمنى يوم ما أموت يذيعوا المشهد.

وأضاف، عن مشهد وفاة أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز، في العمل معتبرًا أنه لحظة تنوير رباني، وأنه من أهم الأعمال التي قدمها خلال مسيرته الفنية التي دامت نحو 45 عامًا.