مسن خمسيني بنهى حياته بطريقة لا تخطر على بال .. (أغرب حالة انتحار في العالم)

قرر مواطن مغربي خمسيني إنهاء حياته، بطريقة غريبة بعد ان أدخل رأسه في غسالة مملوءة بالماء، في منزل أسرته، ليلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الاختناق.

، فيما بقيت أسباب إنهاء حياته بهذه الطريقة مجهولة، وفق ما أورد موقع “هسبريس” المغربي. بدورها، انتقلت عناصر الشرطة إلى مكان الواقعة، وأشرفت على نقل جثة الخمسيني، الذي عاني من مرض حاد فضلا عن أنه من ذوي الإعاقة، إلى المستشفى، بانتظار إخضاعها للتشريح الطبي.

يذكر ان مدينة طنجة المغربية قد شهدت حادثة مروعة في وقت سابق بعدما ألقت زوجة مغربية في عقدها الثاني، بنفسها من الطابق الخامس لمنزلها، إثر خلاف مع زوجها على مائدة الإفطار، ولقيت مصرعها على الفور نتيجة ارتطامها القوي بالأرض، وإصابتها بكسور وجروح خطيرة في رأسها.

الجدير بالذكر ان أحدث تقرير للبنك الدولي، رصد 7.2 حالة انتحار من بين كل 100 ألف نسمة في المغرب، ويعتبر هذا الرقم كبير مقارنة مع باقي الدول العربية.

وأشار الصحفي المغربي حسن الأشرف، الى ظاهرة تفشي الانتحار في المغرب، حيث يكاد لا يمر أسبوع من دون سماع خبر انتحار رجل أو امرأة أو حتى طفل في عدد من مناطق المغرب، الأمر الذي دفع جمعيات ومتخصصين وأحزاباً سياسية إلى دق ناقوس الخطر في البلاد، واللافت حسب رأي الصحفي أن هناك مناطق جغرافية بعينها تشهد ارتفاعاً ملموساً في حالات الانتحار، بخاصة "مثلث" شفشاون وسطات وبرشيد.