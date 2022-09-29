الرقم سيصدمك .. لن تتوقعوا كم تتقاضي منى الشاذلي مقابل برنامجها التلفزيوني

الإعلامية منى الشاذلى، كشفت في وقت سابق، عن حياتها الشخصية للمرة الأولى خلال برنامج حلت فيها ضيفة للمرة الأولى وذلك بصحبة الإعلامية فاطمة مصطفى.

وقالت إنها أم لثلاثة بنات منهما اثنتين توأم، قائلة: "أنا مش ديمقراطية، لأن في أساسيات، وبشوف إن الأمومة مُقدسة، وشغلى جنب البيت، وممكن أبقى في اجتماع وحالة طوارئ في الشغل، وأقول للى معايا بريك نص ساعة وراجعه، وفى الوقت ده اروح جرى لبناتى، اشوف في إيه حاصل".

ويتساءل الجمهور عن أجر العديد من الأعلاميين المصريين المعروفين، من ضمنهم منى الشاذلي خاصة بعد أنباء عن تقاضيها مبلغ خيالي يفوق زملائها وزميلاتها.

وبحسب مصادر بمدينة الإنتاج الإعلامي، فإن قائمة المذيعين الاعلى أجرا بمصر تضم الإعلامية مني الشاذلي التي تقدم برنامج مع منى الشاذلي على شاشة سي بي سي براتب سنوي يبلغ عشرة ملايين جنيه.