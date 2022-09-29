من ممثلة شهيرة الى بائعة جبنة وزيتون.. مأساة محزنة للفنانة غدر بها الزمن أختفت عن الأنظار بعد أن ترملت في زهرة شبابها !!

قررت الفنانة جيهان فاضل الابتعاد عن الوسط الفني، بعد آخر أعمالها الفنية مسلسل «تحت السيطرة» الذي عُرض عام 2015، وانتشرت عدّة أقاويل تفيد عملها داخل سوبر ماركت صغير في إحدى الولايات بكندا، تبيع جبنة وزيتون، كي تصرف على أولادها الثلاثة.

انها الفنانة جيهان فاضل وقد عملت قبلها الفنانة في مطعم أكلات مصرية، لبيع فول وطعمية، وكل هذا من أجل أبنائها، حسبما أكد الكاتب أيمن نور الدين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعانت جيهان فاضل في حياتها المهنية بعد وفاة زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي في زهرة شبابها، والذي رحل عام 2012 بأزمة قلـبية ومن بعدها بدأت تقل شهوتها في الحياة، ويُعد فيلم «سهر الليالي» من أبرز أفلامها.

ونفت نقابة المهن التمثيلية معرفتها بأي أخبار تفيد سفر أو اعتزال الفنانة جيهان فاضل، خلال الفترة السابقة، خاصة أنها قدمت مشوار فني كبير.