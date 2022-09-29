جريمة بشعة هزت اراضي العراق...مافعلهُ بأبنتي اخيه بعد قتل والدهم امامهن وبموافقة الأم يشيب لهو راس الوالدان ويقشعر الابدان.!! (تفاصيل الصادمة)

أقدم رجل عراقي على ارتكاب جريمة شنيعة تمثلت في قتل أخيه والاعتداء على ابنتيه، في منطقة النهروان جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وكشفت قيادة عمليات بغداد في بيان مساء أمس السبت أن المجرم اعترف خلال التحقيق الأولي أنه اعتداء عليهن فعلاً ابنتي أخيه، بعدما قتل والدهما قبلها.





وبحسب “البيان”، قالت والدة الموقوف ووالدة الطفلتين أنهما تعلمان بما قام به، لكن وقفتا عاجزتين.



وقالت القناة الكبيرة ذات الـ15 عاماً، أن عمها اعتداء عليها وعلى اختها ذات الـ12 عاماً بأبشع الطرق.



وأوضحت العائلة أن المتهم هددهن بالقتل في حال الإفصاح عما يقوم به ونهايته انتهت بالاعدام.