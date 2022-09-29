في ليلة الدخلة ..وفاة عروسين في الحمام بسبب قيامهم بهذا الأمر الذي أودا بحياتهم.. نتيجة الطب الشرعي صدمت الجميع عن السبب!

الجميع ينتظر بفارغ الصبر ليله الزفاف لكن في هذه القصه انقلبت حافه الزفاف الى ماساه وحزن كبير لاسره العروسين ماسا حقيقيه عاشها هدن مع الحسين اليكم التفاصيل.

لم يمضي على زواجهما سواها دقائق قليله وكالعاده في اي حفل زفاف ان يجتمع الاحبه والجميع والاصدقاء ويكون مبتهجين ومسرورين بهذا الحفل.

تم الانتهاء من حفل الزفاف داخل العروسين الى غرفه النوم الاستعداد الى ليله الدخله ولكنها بعد ما دخلوا بساعات اصبحوا جثه حامده، هذه الصدمه صاعقه والده العريس الذي التي لم تتخيل ان ترى مثل هذا المنظر.

هذا ما ذكرته والدته العريس التي قالت ذهبت الى شقت ابني في يوم الصباحيه من اجل ان احضرت له فطور الصباحيه المعروف لدى الكثيرون وبدات الام بدق الباب على ابنها لكنه لم يفتح وارسلت الى شقيقه ان يتصل باخي على الهاتف لكن الهاتف يرن واخيه لم يرد اضطر شقيقه الباب وعندما دخلوا اكتشف مبسطنا الكبيره التي تجمع حولها الجيران والكثيرون صرخات الام بتفاجئه بسبب ما حدث.

العروسين في الحمام مع بعضهم مسعوقين من الكهرباء فقد توفي في ذكرته اسره العروسين ان ما حدث انه نتج عن مس كهربائي في سخان المياه مكان العروسين يستحمان مع بعضهم البعص.

وانا الماس الكهربائي الذي كان في سخان المياه اثناء زواجهما هو كان سببا في وفاتهما فاتت الشرطه والنيابه العامه للتحقيق في هذا الامر واكدت على ما قالته والده العريس واسرته.

ونرجو من متابعي موقع الرساله الكرام ان يحافظ على حياتهم وعلى حياه مصلين حتى وان لم يكن في ليله الدخله فالماس الكهربائي ربما يحدث في أي وقت ونتمنى ان تدعو له ما بالرحمه والمغفره وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان