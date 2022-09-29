إيرادات فيلم دنيا سمير غانم الجديد تكفي أولاد أولادها !! الرقم يتجاوز التوقعات وصدم محمد عادل إمام !!

نجاح كبير حققه فيلم «تسليم أهالي»، بدور العرض، إذ حقق الفيلم ما يقرب من 157 ألف جنيه، أمس، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم «تسليم أهالي» وصل إجمالي إيرادات فيلم «تسليم أهالي» إلى 27 مليون، منذ طرحه في دور العرض، ويعتبر فيلم تسليم أهالي من الأفلام المميزة التي تم طرحها خلال الفترة الماضية.

تصدر فيلم «تسليم أهالي» المركز الأول متفوقاً على باقي الأفلام المعروضة بدور العرض، بينها فيلم «كيرة والجن، وبحبك، وعمهم، وخطة مازنجر، والدعوة عامة».

أبطال فيلم تسليم أهالي

وشارك في بطولة الفيلم الكوميدي عدد كبير من النجوم، على رأسهم دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، ودلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، كما ظهر خلال الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو ومحمد ممدوح وأحمد فتحي، إضافة إلى حضور مميز للفنان الراحل سمير غانم في أحد المشاهد، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

قصة فيلم تسليم أهالي تدور أحداث فيلم تسليم أهالي في إطار كوميدي اجتماعي ملئ بالإثارة والتشويق، ووصفته دنيا سمير غانم، في تصريحات إذاعية، بأنه فيلم مناسب لجميع أفراد الأسرة.

تستعد دور العرض لاستقبال عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، بعد فترة طويلة من التحضيرات، تتنوع ما بين الكوميديا والدراما والتشويق والأعمال الاجتماعية.