عندما فتحو قبر علاء ولى الدين بعد 19 عاما من وفاته حصلت مفاجأة صادمة لم يتوقعها أحد.. لن تصدق ما كشف.! !

أثار أقارب علاء ولى الدين حالة من الجدل الواسع فى فبراير الماضى، حيث تحدثوا عن جثمان علاء ولى الدين الذى لم يتحلل بعد مرور 19 عاما على رحيله، وذلك عندما قامت الأسرة بنقل جثمانه إلى مدفن آخر.



وقال إسماعيل ولى الدين، الروائي والكاتب وابن عم علاء ولي الدين، فى لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”

في حلقة خاصة بمناسبة ذكراه "كل الناس بتدفن مرة واحدة ما عدا الراحل علاء ولي الدين جرى دفنه مرتين، وفي كلتيهما توليت أنا ذلك".

وأضاف "فبعد سنوات عندما اضطررنا لاتخاذ قرار نقل رفاته حتى يكون بجوار عائلته التي قضت ودفنت في المنيا، قررت أنا ومعتز الشقيق الباقي من عائلة علاء نقله، فقد كان من الصعب عليه أن يكون بمفرده في هذه الحالة".



وكشف إسماعيل ولى الدين تفاصيل العثور على جثمان علاء ولي الدين دون أن يتحلل لمدة 19 عاماً قائلاً: “كانت المفاجأة أن علاء جثمانه باقٍ كما هو، ده بيرجع لنوع التربة نفسها، وده حصل لعبد الحليم حافظ وناس كتيرة، والجدل اللي حصل فيها كتير".