شاب يمارس علاقة محرمة مع حماته ويعاشرها يومياً معاشرة الأزواج دون خوف من أحد.. وبعد علم خال زوجته حدثت النهاية الكارثية.! !

قال تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)،

حرمت جميع الأديان السماوية الزنا ، وحدد لها الدين الإسلامي عقوبة، وهي الرجم للزاني والزانية حتى الموت عقوبة لهول الفحش الذي ارتكبانه، فهذا للزنا بالغريبه فما بال الزنا بالقريبة وهو ما يسمى بزنا المحارم،

والذي كانت عقوبته هنا في تلك الواقعه الطعن بسلاح أبيض حتى الموت عند علم الجاني بأن زوج ابنة شقيقته يمارس العلاقة المحرمة مع شقيقته،

والتي قرر فيها الجاني مواجهة المجني عليه ليتضح له أن المجني عليه مقر بفعلته ولم يكتف بذلك بل قام بتصوير حماته في تلك الأوضاع المخلة معه، وقام بتهديدها بها، ليقوم الجاني بحاله من الثوران الداخلي على شرفه وعرضه ويستن سلاحه الأبيض ويقوم بطعن زوج ابنة شقيقته عدة طعنات لينهي بها

حياته.حماته و علاقة غير شرعية في البداية علم الجاني ان زوج ابنة شقيقته يقيم علاقة غير شرعية مع حماته والتي هي شقيقة الجاني، ليستنكر الجاني فعلة المجني عليه وكذلك فعل شقيقته ويقرر الذهاب إلى المجني عليه لمعرفة حقيقة الأمر.

عند وصول الجاني إلى زوج ابنة شقيقته، قرر مصارحته بكل ما يعرفه او سمع عنه، ليفاجأ الجاني بأن المجني عليه مقر بكل ما علم به الجاني، وزاد الأمر سوءا بأن رأى الجاني زوج ابنة شقيقته متباهيا بفعلته ومقر بفعله تلك الفاحشة والزنا بحماته والتي هي شقيقة الجاني

فيديوهات توثيق العلاقة المحرمة لم يكتفي المجني عليه بذلك، بل قرر ان يري الجاني فيديوهات قام بتصويرها لحماته أثناء إقامتهم العلاقة الغير شرعية، ليقوم بعد ذلك بتهديدها بتلك الفديوهات وانه سيقوم بفضح أمرها ونشر كل تلك الفديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

بـ"سلاح أبيض"لازم أقتله

عند علم الجاني بكل تلك الأمور قرر قتل المجني عليه، وقام بأخد سلاح أبيض وقام بطعن المجني عليه عدة طعنات لينهي بها حياته، ظنا منه بأنه فعل ذلك نظير وقاحة المجني عليه وارتكابه تلك الفاحشة وهي إقامة العلاقة المحرمة مع حماته والتي هي شقيقة الجاني.

على الفور انتقل رجال الأمن إلى محل الواقعة ليتم العثور على شاب متأثر بعدة طعنات متفرقة من جسدة بسلاح ابيض داخل شقته ومفارق للحياة.

وقضت الدائرة الثامنة جنايات بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسنومحمد صبحي، بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم.