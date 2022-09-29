عفاف شعيب تصدم الجمهور وتكشف سر نجاح محمد رمضان بهذه السرعة.. هذا ما يفعله كل يوم دون علم أحد !!

تحدثت الفنانة عفاف شعيب عن محمد رمضان، كاشفة واجباته الدينية ومواضبته على الصلاة كل يوم بأوقاتها وأن هذا هو سر نجاحة بهذه السرعة.

وعن حقيقة هجومها عليه بعد مقارنة أعماله الفنية بأعمال الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، مشيرا إلى أنه لم يتعرض للهجوم كما يفعلون معه.

وعن رأيها ف لقب نمبر وان الذي يطلقه محمد رمضان على نفسه، قالت مشيرة عفاف شعيب أن الفنان يمتلك الحرية الكاملة على إطلاق اي لقب عليه، مضيفة: لكن لو هنتكلم على نمبر وان الحقيقي ففي رشدي أباظة وكمال الشناوي وعماد حمدي وفريد شوقي"، مؤكدة على اسم فريد شوقي عدة مرات.

ثم تطرقت بحديثها الكامل عن فريد شوقي، فقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج كلام الناس المذاع على قناة mbc مصر: فريد شوقي دا كان عملاق الراجل ده الأسطورة حقيقة كان فنان وطيب طيبة غير عادية، عمره ما زعل حد ولا أذى حد.

وعن حقيقة هجومها على محمد رمضان بسبب فريد شوقي على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، نفت عفاف شعيب كل تلك الأنباء، مشيرة: محمد رمضان أول ما اشتغل كان معايا وأما يشوفني كان بيقولي انتي قدم السعد عليا وأما كنت بقول للمخرج هروح اصلي كان بيقولي خديني معاكي، كان خلوق ومحترم ومشوفتش منه حاجة وحشة.