ياسمين صبري تصدم إسعاد يونس وتعلن أنها حامل على الهواء.. فهل هذا هو سبب عودتها لطليقها أبو هشيمة؟!!

تحدثت الفنانة ياسمين صبري، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس المذاع على فضائية "Dmc": إن الطفل يتأثر بأى شيء؛ فالإنجاب مسئولية، ويجب أن يكون الطرفان لديهما القدرة على تحمُّل هذه المسئولية.

وأكدت ا أن الزوج والزوجة اللذين ينويان الإنجاب يجب أن يكونا مهيئين لذلك؛ فالأطفال جميلة، ويكون المنزل هادئًا وبعيدًا عن المشاكل.

وعن رغبتها فى أن تكون أُمًّا، قالت: "دي مفاجأة ومقدرش أتكلم فيها" لتعلن بشكل غير مباشر انها حامل وتنتظر مولودا بعد عدة اسابيع.

ووجَّهت إسعاد يونس سؤالًا لياسمين صبري، قائلة: "إيه أكتر حاجة تفتقديها فى حياتك حاليًا"، فرفضت الفنانة الإجابة على السؤال قائلة: "ممكن مجاوبش على السؤال ده وتغيريه"، فعلقت إسعاد يونس قائلة: "مريضة نفسية"، فدخلت الفنانة فى وصلة ضحك.