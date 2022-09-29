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بعد أن اكتشف مفاجأة صادمه في هاتفها المحمول.. عريس سعودي متهور يطلق عروسته في ليلة الدخلة ويطردها من منزله في منتصف الليل.! !

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لم يدم شهر العسل طويلاً بالنسبة لعروس سعودية أخبرها زوجها الجديد بعد دقائق من حفل زفافهما أن زواجهما قد انتهى ، حسبما ذكرت صحيفة جلف نيوز نقلاً عن صحيفة محلية.


وبحسب ما ورد رفضت العروس الجديدة التخلي عن هاتفها المحمول.  يقول أحد الأقارب إن العروسين ذهبوا إلى غرفة الفندق التي حجزوها ، لكن العروس تجاهلت العريس عندما حاول التحدث معها وتجاهل محاولاته "لتصبح أكثر حميمية".

توقفت عن تجاهله لفترة كافية لإخباره ، بعد أن سألها عما كانت مشغولة به للغاية ، لدرجة أنها كانت ترد على رسائل التهنئة من الأصدقاء على هاتفها.


الليلة الأخيرة؟  
وبحسب ما ورد طلب العريس من عروسه أن تأخذ استراحة من الرد فرفضت ؛  ثم ورد أنه سألها عما إذا كان أصدقاؤها أكثر أهمية منه ، وأجابت بالإيجاب.  


بعد الشجار الذي لا مفر منه ، قال لها إنه يريد الطلاق ، ثم غادر.  في البداية ، تمت إحالة قضية الطلاق المرفوعة إلى "لجنة صلح" ، ولكن بعد أن رفض العريس المصالحة ، انفصل الزوجان.

ومن المثير للاهتمام أن صحيفة سياسات تقول إن عريسًا جديدًا آخر في المملكة العربية السعودية سرعان ما طلق عروسه مؤخرًا ، بعد العثور على مسدس في حقيبتها في شهر العسل.

  
(ربما كان من الممكن أن تساعد البيوت المنفصلة؟)

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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