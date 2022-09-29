لن تصدق ماحدث ليلة إسلام ليلى مراد !! اليوم الذي ظل فيه صاحيا ولم يذق فيه أنور وجدي طعم النوم.! !

وقع الفنان المصري أنور وجدي في غرام الممثلة والمطربة اليهودية ليلى مراد وعرض عليها الزواج أثناء تصوير فيلم ليلى بنت الفقراء ووافق والدها المطرب والموسيقار زكي مردخاي

الذي أصبح اسمه زكي مراد، كما وافق شقيقها مراد زكي وموريس الذي أصبح اسمه منير مراد وبعد موافقة الجميع تم إحضار المأذون للاستوديو؛ حيث تم عقد القران داخل البلاتوه

وارتدت ليلى مراد الفستان الأبيض والطرحة البيضاء واستخدم مشهد الزواج الحقيقي كجزء من فيلم "ليلى بنت الفقراء"، وبعد انتهاء التصوير أخذا أنور زوجته ليلى إلى شقته الجديدة بعمارة الإيموبيليا بشارع شريف.

ومرت الأيام الأولى سعيدة ولم يكن يزعج ليلى إلا صوت مؤذن الفجر من المساجد المجاورة للعمارة، وكانت تقوم منزعجة وبعد فترة بدأت تطالب زوجها أنور بأن يبحث عن شقة بعيدة عن المساجد التي يؤذن فيها الفجر ويؤرقها من النوم ووعدها أنور باستئجار شقة بعيدة.



وذات ليلة كان أنور مستغرقا في النوم ونادته ليلى وهي تهزه أنور.. أنور.. أنور!

استدار إليها أنور وقال لها: أنا عارف هتقولي إيه نفس الأسطوانة المشروخة بتاع كل ليلة، ردت ليلى قائلة:

لا مش كده أبدا يا أنور صوت المؤذن المرة دي جميل في ودني فيه سحر جميل انا عايزة أسلم، حسب ما تم إعادة نشره بجريدة الجمهورية، وأكدت الروايات أن الفنان ظل صاحيا ولم يذق طعم النوم من شدة الفرحة.