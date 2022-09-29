أبنة شقيق كاظم الساهر تخطف قلوب الخليجيين والعرب بجمالها الساحر.. والجمهور يعترف بصراحة أجمل من كل الفنانات.!! (شاهد صور)

نشرت ندى الساهر ابنة شقيق الفنان كاظم الساهر عدة صور لها على حسابها بإنستغرام رصدتها منصة تريند، دفعت متابعوها لإطلاق عليها لقب باربي.

حيث لفتت الشابة العراقية الأنظار بجمالها، حتى بدأ المعلقون بالتغزل بتفاصيل وملامح وجهها واصفين ايها بأنها ملكة جمال وفاقت بجمالها جمال الفنانات.

كما حازت الصور على إعجاب الكثيرين، والذي أشادوا بدورهم بجمال عيونها ولونهم إضافة لتناسق تفاصيل وجهها.

حيث تتمتع ندى بعينين خضراوين وتعشق تغيير شعرها فتارةً تعتمد الأسود وتارة أخرى الأشقر أو الأحمر، كما أوضحت ندى الساهر في ردها على أحد التساؤلات حول والدها لكون أن كاظم له من الأخوة 6 شباب، لتوضح أنها ابنة أخيه “إبراهيم”.

كما اعتبر أغلب متابعو الشابة والمعلقين على صورها التي تناقلتها عدد من الصفحات الفنية، أن ندى من أجمل الجميلات في العالم.

وتعمل ندى الساهر في مجال الجمال إلى جانب دراستها لإدارة الأعمال وعلم النفس، ويتابعها على انستغرام أكثر من 60 ألف شخص.

واعتادت نشر الصور لها، وكان منها صور رفقة عمها كاظم إحداها يعود إلى حوالي 24 سنة، كما تتباهى بصلة القرابة بينهما.