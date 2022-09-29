لا يتخيلة عقل ولا يتحمله بشر بعدما اكتشفت هذا الأمر ..قاصر أردنية تدلي أمام المحكمة بإعترافات مرعبة وما يفعله معها والدها صادم و مخجل.! !

تداول ناشطون على موقع فيسبوك قصة فتاة أردنية قاصر وثقت هتك عرض والدها لها وصت صمت اشقائها بعد أن كذبها الجميع

وفي التفاصيل شددت محكمة الجنايات الكبرى في المملكة الاردنية الهاشمية عقوبة أب هتك عرض ابنته القاصر والبالغه من العمر 13 سنة ،باضافة الثلث للعقوبة ،

مستغلا عند ارتكاب جريمته غياب والدتها خارج المنزل ليقوم بهتك عرضها 13 مرة مستغيثة المجني عليها بوالدها بان يكف عنها فعله صارخة "حرام " ومع هذا واصل فعله تحت تهديد ابنته وضربها والادعاء بجنونها .

وحكمت هيئة القاضي فوزي النهار وبعضوية القاضيين محمد الزيود وصالح المر وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى اشرف العبد الله ،على المتهم البالغ من العمر 57 عاما الوضع بالاشغال الشاقة 9 سنوات و4 اشهر .

وادانت المحكمة المتهم بجناية هتك العرض وفقا للمادة 296/1 و/2 من قانون القعوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون مكررة 13 مرة.

وبحسب ما ورد في وقائع المحكمة فان المجني عليها من مواليد 1997 وهي ابنة المتهم الذي دأب منذ نعومة أظافرها على هتك عرضها ، ولم يعد أبا لها الا بالاوراق الرسمية .

وعندما كان عمر المجني عليها 13 سنة ،قام بهتك عرضها ومكررا افعاله هذه 10 مرات و3 مرات بعد بلوغها سن الخامسة عشر .

واستندت المحكمة في قرارها على شهادة المجني عليها والتي فصلت خلالها كيف كان والدها يهتك عرضها بغياب والدتها وذهابها الى منزل والد أم المجني عليها وخلال غياب اخوانها ايضا .

وفي عرض لابرز ما ورد في شهادة المجني عليها تقول "ان ما قام به والدها كان غصب عنها حيث كانت تتعرض للتهديد والضرب اضافة الى منادته لابنته بالمجنونة وفي المقابل كانت تصرخ بوجه ابيها وتردد حرام فيما كان يقول المتهم والدها لا ليس حراما ".

واتخذت المجني عليها قرارها بتصوير والدها بالفيديو بعد تهديدها لها من قبله فور سفر والدتها للعمرة ، حيث احضر لها عريس من الجنسية اليمنية لم توافق المجني عليها عليه .

المجني عليها في شهادتها التي ثبتت للمحكمة تبين انها ابلغت والدتها عما فعله والدها معها الا ان والدة المجني عليها كان ردها "انت بدك تخربي بيتي وما في شي من اللي حكيتيه