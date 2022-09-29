ابنة الفنانة فايزة أحمد تلفت الأنظار في صورة نادرة وهكذا أصبح شكلها بعد غدر السنين !!.. المفاجأة بهوية زوجها الفنان الكبير!

صوتها كان يطرب أم كلثوم بعذوبته وقوته وبحته، التي لا ينافسها فيها أحد

، إنها "كروان الشرق" فايزة أحمد ذلك الصوت الذي أسعدنا، وأبكانا، رحلة طويلة من الإبداع والنجاح تربعت خلالها على عرش الغناء العربي بألحان محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد سلطان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورا نادرة لـ فريال نعامي ابنة الفنانة فايزة أحمد والتي شبهها الجمهور بوالدتها كما قال اخرون بأنها نسخة من والدتها.

وتزوجت فريال نعامي ابنة المطربة الراحلة فايزة أحمد، من المطرب والملحن أحمد السنباطي نجل الموسيقار الكبير رياض السنباطي وأنجبت منه ولدا وبنتا هما فايزة ورياض.

وقد تخرج أحمد السنباطي من قسم الفيولينة في معهد الكونسرفتوار في عام 1967. مثّل في بعض الأفلام مثل البنات لازم تتجوز، أنا والعذراء والجدي، وتعامل مع كبار المطربين أمثال فايزة أحمد ووردة الجزائرية ولطيفة وله مئات الألحان الغنائية، فضلا عن الأغاني التي قدمها بصوته، وشارك في بعض الأعمال السينمائية والمسرحية.

ومن أشهر أغانيه: لو كان بينا بلاد يلا يا دنيا نحب الحب مين في الجمال قدك اشواق بشوفك ياربي في عز الحب رحلة العيون. توقف عن الغناء لفترة واهتم بتقديم تراث والده الملحن رياض السنباطي، ثم عاد للغناء مرة أخرى.