بدون ذرة خجل.. فريدة سيف تعترف بكل جرأة وتكشف عن مشهد ساخن مع الفنان عادل إمام وتحول التمثيل إلى حقيقة!

ردّت الفنانة فريدة سيف النصر عن الكثير من التساؤلات التي تشغل بال متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة بمشوارها الفني، وتفاصيل مشاهدها مع الفنان عادل امام في فيلم “ مين فينا الحرامي”.

وأكدت الفنانة فريدة سيف النصر، في تصريحات تليفزيونية: "القبلات في الافلام من الممكن أن يكون لها ضرورة درامية، مضيفا: "عن نفسي مكنتش ببوس في الأفلام".

وتابعت مازحة: "بسبب ظروفي وزواجي مكنش ينفع أتباس في الأفلام وكان فيه ممثلين حلوين نفسي أبوسهم".

▪︎نقفش في الفراخ

وتابعت فريدة سيف النصر: "الجمهور بيركز مع جملة نقفش في الفراخ في مشهد لي مع الفنان عادل امام في فيلم “مين فينا الحرامي”، والناس ماسكين لي المشهد ده زلة وكأنني ممسوكة في قضية دعارة، لكن الحقيقة المشهد مفيهوش حاجة، وعادل إمام كان نايم جنبي في الارض بس".

▪︎مشهد تسبب في زواجي

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إنها قدمت مشهدا كان سببا في زواجها، خلال فيلم “4-2-4”، مضيفة:" كان المشهد في فرقة عوالم وكنت هلبس بدلة رقص وانا مكانش عندي وجابولي بدلة كأنها مايوه واتعرض الفيلم”.

وأضافت فريدة سيف النصر: "حصروني في نطاق المشاهد الساخنة والمثيرة"، مضيفة: "بعد هذا الفيلم تزوجت وقدمت صراع الاحفاد مع الفنان نور الشريف، وحصلت على لقب ملكة جمال الإسكندرية من إحدى المجلات في ذلك الوقت".

▪︎ارتداء الحجاب

وقالت فريدة سيف النصر:" في فترة اقتنعت بارتداء الحجاب وبالفعل ارتديته، لكن في مرة رجعت البيت لقيت صاحبتي مع زوجي في البيت، وبعد هذا الموقف تعرضت لـ هزة نفسية وخلعت الحجاب".

وتابعت فريدة سيف النصر: “السوشيال ميديا احنا بنستخدمها استخداماً خاطئاً وبكثرة وهناك من يقلد ولكن بطريقة خاطئة”.

▪︎مسلسل العمدة

أعربت الفنانة فريدة سيف النصر عن سعادتها بالانضمام إلى مسلسل "العمدة" مع محمد رمضان، المقرر عرضه خلال رمضان 2023.

وكتبت فريدة سيف النصر عبر حسابها على فيسبوك: "ما شاء الله ولاقوة إلا بالله، حقيقي ورق حلو أوي وكل الشخصيات تحف فنية، ودليل علي عدم أنانية البطل النجم، وللكاتب علي فهم عميق للتسلسل الدرامي وصدق الشخصيات اللتي تكاد تقفز من الورق وليس بجديد عليه".

وأضافت: "بالنجاح للجميع يارب، الميجا ستار محمد رمضان، المخرج المبدع الموهوب محمد سامي، سعيدة بيكم جدًا والإنتاج المحترم، ألف مليار مبروك علينا جميعا، وتوكلنا علي الله".