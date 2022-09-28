بعد أن خدمه لـ 25 عام دون كلل.. لن تصدقوا ماذا كتب الفنان الراحل فريد الأطرش في وصيته لخادمه شحاته وحول حياته ..تفاصيل وخفايا اكثر

سافر الفنان فريد الأطرش للعلاج بلندن وعاد من رحلة علاجه في 1967، ووقتها أخبرته شركة القاهرة والسينما بأنها مستعدة لبدء تصوير فيلم "الخروج من الجنة"، مع الفنانة هند رستم والفنان محمود المليجي، وأن عليه تسجيل الأغاني قبل بدء التصوير.

وقرر الفنان فريد الأطرش السفر إلى لبنان للاستجمام والراحة ولكنه ما لبث هناك إلا وقد عاودته الأزمات مجددًا، وقد أرسل إلى محاميه محمود لطفي للسفر إليه لأمر هام.

تخصيص مبلغ شهري لخادمه

حضر المحامي قام بإملائه بندا في وصيته ينص على تخصيص مبلغ مائة جنيه يتم دفعها كراتب شهري دائم لطباخه الخاص "شحاتة" الذي عمل في خدمته لمدة 25 عامًا.

وعندما عاد المحامي إلى القاهرة فوجئ بوفاة طباخه الخاص "شحاتة" بالسكتة القلبية منذ أيام، فقام بإبلاغ فريد الأطرش الذي قرر أن يتم دفع الراتب إلى أسرته بدلا منه.