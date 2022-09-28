تصدم الملايين: لن تصدقوا كيف أصبح شكل طفلي الشحرورة الوحيدين بعد تقدمهما في السن!!.. ستدهشكم وسامة نجلها.!! (صور)

رغم زيجاتها المتعددة، إلا أن الشحرورة صباح لم تنجب سوى ابنان وهما الدكتور صباح نجيب شماس وهويدا أنور منسي، وأعادت حسابات عل مواقع التواصل نشر صور ابناء الشحرورة

بعد أن تقدما في السن وأثنى الجمهور على وسامة ابن الشحرورة التي ظهرت رغم علامات تقدمه في العمر.صباح كانت تظهر بشكل مستمر مع ابنيها وهي على قيد الحياة خصوصاً أن هويدا دخلت إلى المجال الفني وعملت في الكثير من الأعمال في مصر ولبنان ولكنهما غابا بعد وفاتها.

جدير بالذكرأن صباح اسمها الحقيقي هو جانيت جرجس فغالي مغنية وممثلة لبنانية اشتهرت فنياً باسم صباح، وتعتبر واحدة من أبرز الفنانين اللبنانين إلى جانب فيروز ووديع الصافي،

امتدت حياتها المهنية من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000، لتترك خلفها إرثًا فنيًّا تلفزيونيًّا سينيمائيًّا ومسرحيًّا كبيرًا خلدها في المجال الفني على مر التاريخ.