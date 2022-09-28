ليه مش هشتغلي مع عمرو سعد تاني؟!.. سوسن بدر تجيب بكل صراحة وبدون تردد وتكشف ما فعله معها في اللوكيشن

تحدثت الفنانة سوسن بدر، خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة، عن أكثر مشهد أتعبها في فيلم الشوق.

وأضافت"أكتر دور صعب تعبني كان في فيلم الشوق، وتعبت جسمانيًّا وعصبيًّا لإني كنت بغير صوتي في المشهد من صوت آدمي إلى صوت ذكوري شوية ودا عمل لي التهاب في أحبالي الصوتية ولسه مأثر عليَّ لحد النهاردة".

قالت : "دور الأم في مسلسل أبو العروسة له معزة كبيرة في قلبي، وخليط من كل الأمهات بتوع الطبقة المتوسطة اللي أنا شُفتهم وبحب الشخصية دي جدًّا".

ولفتت: "عمرو سعد ممثل رائع وجميل وبحبه وعملنا مع بعض عملين في منتهى الجمال بس أنا هادية في اللوكيشن جدًّا وعمرو طبيعته مش هادي وأنا بقلق، ولو توترت مش هعرف أشتغل، فأفضل إني أحتفظ بيه صديق وأنا رايقة وخلينا أصحاب أحسن ومش حابة أشتغل معاه".