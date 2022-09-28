ما تخدعكش قنوات MBC.. صورة قديمة للإعلامية ياسمين عز قبل الشهرة والنجومية!! شكل مناخيرها سيصدمك للغاية.! !

تصدر مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة المذيعة ياسمين عز «35 سنة» وذلك بعد حديثها مع الدكتورة سعاد صالح ،وذلك بعد تصريحاتها الصادم .



وقالت عز إن الأم لديها أحقية في الاحتفاظ بمفتاح شقة نجلها ودخول غرفة نومه في أي وقت، والاطلاع على الملابس الخاصة بزوجته، وذلك خلال برنامجها «كلام الناس» المذاع على شاشة «MBC مصر».

وعقب الإنتهاء من الحلقة المثيرة للجدل مباشرة تداول رواد التواصل الاجتماعي صورًا لـ ياسمين عز في بداياتها كإعلامية عندما كانت تشارك في تقديم برنامج «عز الشباب» عبر شاشة «روتانا مصرية».

ظهرت صور ياسمين عز بشكل مختلف كثيرا عن وقتنا الحالى وعلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي اختلافا كبيرًا في إطلالتها وشكلها، حيث تحدث البعض عن إجرائها عدة عمليات تجميلية حتى أصبحت بشكلها الحالي.



مشوار ياسمين عز

وتعد الإعلامية ياسمين عز من مواليد 1988 أي أن تبلغ من العمر 33 عاما وتعمل في قنوات mbc وكان لها تجربة في التمثيل من خلال مسلسل بره الدنيا مع المخرج مجدي أبو عميرة الذي رشحها للعمل

ولكن مجال الميديا كان هدفها وتوجهت إلى الإعلام حيث كان بدايتها من خلال برنامج "عز الشباب" واتصلت بعدد من القنوات الفضائية إلى أن استقرت في قناة mbc وتقدم حاليا برنامج "نص الكلام".