حلم كل النساء .. زيت الزيتون مع الموز يصنع المعجزة حتى لو عمرك فوق 70 عاماً .. والسر في طريقه التحضير !

لا يـوجد احـد منا لا يتقدم في السن الا أن هناك مـن يعتني ببشرته فيحافظ على شبابها ونضارتها ويمتلىء ولا يمتلئ وجهه بالتجاعيد والنمش حيث أت هذه المشاكل ناتجة بسبب عدم حصول البشرة على الفيتامينات والمعادن اللزمة.

لذلك سوف نقدم لكِ سيدتي وسيدي في هذه السطور وصفة سحرية تعمل على تغذية بشرتك وتعيد إليها الحياة بمكونات طبيعية الموز وزيت الزيتون .

وكما قلنا أن هذه الوصفة تتكون من زيت الزيتون والموز خليط متكامل سيعمل على تغذية البشرة ومدها بالاحتياجات التي تمكنها من التجدد كبشرة الأطفال سيعمل هذا الخليط على معالجة مشاكل البشرة كالتجاعيد والنمش والبقع البنية .

لكل من زيت الزيتون والموز فوائد كثيرة سنوضح هذه الفوائد من خلال هذا النقاط التالية :-

1_يساعد على ترطيب البشرة بنسبة كبيرة ويساهم في التخلص من التجاعيد.

2_يكون بمثابة كولاجين طبيعي يساعد في تأخير علامات تقدم السن.

3_يساعد على تنقية البشرة وتخلصها من الشوائب والنمش والبقع وأثار الحبوب.

4_تساعد في علاج الحبوب والعمل على تهدئتها والتخلص منها نهائيا.

5_يخلصنا من الاسمرار المتواجد حول الشفاه.

6_يساعد على تفتيح البشرة ونضارتها.

7_يساعدنا في التخلص من أثار أشعة الشمس الحارقة الموجودة على البشرة.

8_يمد الموز البشرة بالمعادن والفيتامينات اللازمة التي يحتاج أليها.

9_يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة مفيدة جدا لصخة البشرة.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز

عندما نحضر هذه الوصفة يجب أن تتأكد بأن جميع السيدات سوف تحصل على نتيجة رائعة عند استخدامها إلى جانب أنها تحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

المكونات:

1_زيت زيتون.

2_موزه مهروسه.

3_كوب زبادي.

4_لبن بودر.

طريقة التحضير:

نحضر بولة ونضع بها جميع المكونات السابقة.

نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تمام التجانس ونحصل على قوام كريمي.

يوضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسله.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا لنحصل على أفضل النتائج

ماسك لبان الذكر السحري لتبيض البشرة

يمكن الحصول على ماسك لبان الذكر السحري بكل سهولة في المنزل عن طريق وضع اربع ملاعق من لبان الذكر السحري في الماء وأنقعيه حتى الصباح، سوف تلاحظين الفرق بنفسك خلال أيام تبيض البشرة بسرعة الصاروخ والتخلص من التجاعيد وسواد السنين في دقائق يمكن استخدام هذه الوصفة مره واحدة أسبوعيا وسوف تلاحظين الفرق خلال أيام قليلة

ماسك القهوة والنشا لتبيض البشره :-

يمن عمل ماسك القهوة والنشا السحري لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهوله عند وضع ملعقة من القهوة مع ملعقة من النشا مع ملعقتين من زيت الجلسرين مع ملعقة من ماء الورد ثم قومي بخلط المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بفرك البشرة جيدا لمدة عشر دقائق ثم قومي بغسل البشرة .