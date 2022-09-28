طليقة السبكي تخرج عن صمتها وتفضح أحمد عز وتكشف سره المحرج للجميع.. هذا ماحدث بينهما دون علم احد !!

قرر رجل الأعمال المصري الشهير أحمد عز، مقاضاة الفنانة ياسمين نيار، بعد أن تحدثت عن علاقتهما ووجهت له اتهامات بالنصب والاحتيال عليها.

وقال موقع الفن اللبناني، إن الفنانة الجزائرية أبرزت إيصالات الهواتف المحمولة والحاسوب المحمول التي قامت بشرائها لصالح أحمد عز، وأرسلتها له إلى مصر، وهناك لم يسدد ثمنها، فقررت أن تكشف عن القضية، وتلجأ إلى القضاء.

وبعد اتهامها له بالنصب والإحتيال، قرر رجل الأعمال أحمد عز، رفع دعوى ضد الفنانة الجزائرية في سويسرا ومصر، حيث مكان إقامتها في سويسرا.

وأضاف الموقع أن ذلك جاء، بعد أن أرسل كتاباً عبر وكيله القانوني، يطلب من خلاله إستجواب نيار لإبراز ما لديها من دلائل ومعطيات، يمكن أن تعزز اتهاماتها له.

وكانت ياسمين نيار، وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل في 2019، بأنها كانت متزوجة من المنتج محمد السبكي، وانفصلت عنه، قبل أن يطلب هو منها الرجوع مرة أخرى، ونشرت لقطة شاشة من محادثات إلكترونية بينهما عبر الهاتف المحمول.