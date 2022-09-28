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متصلة تطرد ثوب الخجل:(بعاشر أبويا وأخويا بعلاقة كاملة بعد الزواج في المنام)؟..شاهد رد غير متوقع وصادم من مبروك عطية.! !

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استقبل الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، استفسارا محرجا من إحدى السيدات المتزوجات ينص على

: ” دائما أمارس علاقة مع أبويا وأخويا حتى بعد الزواج في المنام، وبصحى خايفة ومش عارفة دة معناه ايه واعمل ايه”.

ليقاطعها الدكتور مبروك ويقول لها:” انتي مااتجوزتيش صح؟ “، لتجيب قائلة:”لا الحمد لله اتجوزت ولكن الأحلام دي ما زالت مستمرة معايا، أعمل أيه”.


فتابع مبروك عطية، خلال الإجابة قائلا:”لما واحدة تحلم الأحلام دي قبل الزواج فده حديث نفس بيدل أن على الرغبة الشديدة،

ولكن لما الأحلام تستمر كمان بعد الجواز تدل على أن زوجها لم يشبع تلك الرغبة”.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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