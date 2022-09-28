معجزة وأسرار الموز وزيت الزيتون.. حلم كل النساء فى غرفة النوم حتى لو عمرك 70 عام هترجعى شابة

تسعى السيدات إلى الحصول على بشرة نقية وخالية نهائيا من الشوائب التي تظهر فيها والتخلص نهائيا من العيوب والترهلات والخطوط الدقيقة التي تظهر في البشرة نتيجة السهر والتقدم في العمر وجفاف البشرة،

وهذا يتم من خلال عمل الوصفات الطبيعية بدلا من استخدام الكريمات ومستحضرات التجميل التي تؤثر على مظهر البشرة مع تكرار الاستخدام، وقد تتمثل هذه الوصفات في وصفة الموز المضاف لها زيت الزيتون والفعالة في تجديد خلايا البشرة والقضاء على جميع عيوب البشرة.

مقادير وصفة الموز ووزيت الزيتون للبشرة للحصول على بشرة نقية وأكثر نضارة يكون من الجيد استخدام المواد الموجودة في الطبيعية للتمتع ببشرة نقية وخالية من جميع العيوب، وتتكون هذه الوصفة من التالي: ملعقة من الجلسرين. واحدة من الموز المهروس.

. ملعقة بسيطة من الماء. ملعقة زيت زيتون طريقة تحضير وصفة الموز للبشرة يتم أولا وضع الجلسرين والماء مع بعضهم والتقليب جيدا حتى يصبح قوام سائل بعض الشئ.

يتم هرس الموزة جيدا واضافة لها زيت الزيتون وباقي المكونات وتقلب جيدا. ومن ثم يتم الحصول على قوام متماسك ويتم غسل البشرة وتجفيفها من الماء. وبعدها يوضع هذا الماسك على البشرة ويترك نصف ساعة على الأقل. وبعدها تغسل البشرة جيدا باستخدام الماء الفاتر فقط. أهمية وصفة الموز للبشرة.

من الضرورية من أجل الاستفادة من الوصفة التكرار المستمر لها كل أسبوع على الأقل. فهي تساعد في التخلص من عيوب البشرة بأكملها والقضاء على الترهلات حول العين, كما أنها فعالة في التخلص من الجفاف الذي يظهر في البشرة. وتعمل على ترطيبها من الأعماق، بالإضافة إلى أنها تغذي البشرة من الأعماق وتمنحها العناصر المطلوبة. تقضي على مشاكل التقدم في العمر وتصبح البشرة أكثر شباب وحيوية