بعد عشرات السنين من وفاته .. الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة العندليب عبد الحليم حافظ.. تفاصيل وخفايا صادمة

كشف الملحن المصري حلمي بكر عن السبب الحقيقي لوفاة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ.

وأوضح بكر أن «العندليب الأسمر» توفي نتيجة خطأ طبي بالمنظار، نافياً صحة ما أشيع سنوات طويلة عن وفاته بسبب الإصابة بمرض البلهارسيا.

وقال، خلال لقائه أمس في قناة «الحدث اليوم»: «عبد الحليم كلمني قبل وفاته بأربعة أيام عشان أعمله أغنية جديدة، وبالليل كان الدكتور المتخصص المصري قال إكلينيكياً مات، وأعلنوا عن وفاته بعدها بـ4 أيام».

وأضاف: «وفاته مش بسبب البلهارسيا»، موضحاً أن الطبيب أراد الغوص بالمنظار في المعدة، فخدش أحد الأوردة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى حدوث نزيف.

وتابع أن الطبيب وضع على أثر ذلك بالونة لمنع النزيف، لكنها تسبب في اختناق عبد الحليم وموته.

وأردف: «ده عمره، وفي معاده، لأنه لو كان عايش كان موته هيبقى انتحار».

يُذكر أن عبد الحليم حافظ وُلد عام 1929 في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية، واسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانة.

وهو الابن الأصغر بين أربعة إخوة، هم: إسماعيل ومحمد وعليا، وتوفيت والدته بعد ولادته بأيام، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده.

واشتملت حياته على عديد من الأزمات، كما لمع اسمه بوصفه مطرباً حاز إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وتوفي في 30 من مارس سنة 1977.