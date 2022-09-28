لن تصدق قوة الشبه بين هاني شاكر وابنه الشاب الوسيم من زوجته الأولى.. فولة وانقسمت نصفين!!

النجم المصري هاني شاكر يتصدر محركات البحث الايام القليلة الماضية، بعد استقالته من نقابة الموسيقيين، ولكن هناك من يبحث عن نجله الوحيد شريف.

ولد شريف هاني شاكر عام ١٩٨٧، وكان له شقيقة واحدة وهي دينا وتوفيت عام ٢٠١١ بعد صراع مع مرض السرطان.

وكشف الفنان هاني شاكر خلال استضافته في برنامج "The insider بالعربي"، علاقة نجله شريف بالغناء، وكذلك حبه لأغانيه القديمة، وحكى بخفة ظل عن ذكرياتهم سويًا.

قال شاكر: "هو ودنه حلوة لكن مالوش في الغنا وطول عمره صوته تخين كده، مش بتاع غنا يعني، ربنا يسعده ويحميه ويسعد أيامه يا رب دايما".

وتابع بخفة ظل: "الأغاني بتاعتي اللي كان بيسمعها وهو صغير هي اللي لسه معلقة معاه، لما كان يبقى متضايق أو متعصب كان بيشغل الكاسيت ويشغل "علي الضحكاية" ويبقى متزربن كده وهو بيسمعها".

كما قال نجله "شريف"، خلال اللقاء، إنه يحب كل أغاني والده لكنه يفضل القديمة منها عن أغانيه الحديثة، وجاء ذلك .