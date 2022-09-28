هذا الممثل الشاب هو نجل الفنان كمال أبو رية من ماجدة زكي.. لن تصدقوا من هو ولا كيف أصبح شكله الآن!

يذخر الوسط الفني بكثير من الأبناء الذين ساروا على خُطى آبائهم، وامتهنوا مهنة التمثيل رافعين شعار "ابن الوز عوام".

وشارك أحمد كمال أبو رية، نجل الفنان كمال أبو رية، والدته الفنانة ماجدة زكي، بعد غيابها لمدة ثلاث سنوات عن الساحة الفنية، في مسلسلها "قوت القلوب"، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وكشف كمال أبو رية كواليس دخول إبنه "أحمد" مجال التمثيل، من خلال مشاركته في مسلسل "​قوت القلوب​"، مع والدته ماجدة زكي، موضحاً أنه تفاجأ بتواجده في العمل الدرامي ورغبته في التمثيل، إذ كان يرفض إمتهان التمثيل منذ الثانوية العامة، لذا سعى للحصول على النصائح من والده، قبل قرار دراسته للتمثيل.

وتابع: "نصيحتي له كانت لو عندك الموهبة ومقبول عند الجمهور كمل، لو ماكنش أعمل حسابك تشتغل شغلانة تانية، لما اتفرجت عليه في المسلسل لقيته طلع لطيف جدًا، قلت له عندك أخطاء كتير، هو طلته وكتلته في الكادر حلوة ودمة خفيف مش عشان ابني".