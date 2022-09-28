تطويل الشعر بجنون.. جنني جوزك وابهرية بدون غسل ولا حناء وصفة هندية سحرية رشة قبل النوم تطول الشعر وتوقف التساقط للأبد كيراتين طبيعي.! !

الكثير مـن النساء يـعانون مـن ظـاهرة تساقط الـشعر وتـقصفه، باسـتثناء نساء الهند، المعروفات بطول شـعورهن وكثافتـه نتيجة استـخدامهن مكـونـات طبيعيـة تحمي الـ شعر من التقصف والتساقط وتـساعده على النمـو.

ومن أكثـر الأسـباب شـيوعًا لـتقصف الـشعر هـي تعرضه لأشـعة الشمس الضارة التي تعد فٕي فوق البنفسجية والأشعـة تحـت الـحمراء بجانب عدم الاهتمـام جيدًا بالشعر وعدم استخدام الـكريمات الـمناسبة لنوع شعرك.

ولأجل حل جميع هذه المشاكل عليك بإتباع الخطوات التالية لعمل وصفة هندية تساعد على نمو الشعر وعدم تساقطه وتقصفه، ستجعل هذه الوصفة شعرك مثل شعر نساء الهند

بدون غسل وصفة هندية رشة قبل النوم تطول الشعر بجنون توقف التساقط كيراتين طبيعي

مكونات هذه الوصفة متاحة للجميع وغير باهظة الثمن وتتواجد في كل منزل، ومكونات الوصفة الهندية هي:

ورق الغار. مياه. روز ماري. قرنفل. ثوم.

طريقة عمل الوصفة الهندية لتطويل الشعر وتكثيفه

يمكننا الآن استعراض خطوات تحضير الوصفة الهندية السحرية لتطويل الشعر ومنعه من التساقط، خطوات التحضير سهلة وبسيطة لكنها تحدث فرقًا كبيرًا لشعرك، الخطوات تتمثل في الكلمات الآتية:

نأخذ وعاء صغير ونضع به بعض فصوص الثوم. ثم نضع خمسة فصوص من القرنفل في الوعاء. ثم نضيف لتلك المكونات ثلاثة أوراق من ورق الغار وقليلًا من روز ماري ثم نبدأ بتقليب جميع المكونات المذكورة سابقًا جيدًا ثم نضيف نصف كوب من الماء ونضع الوعاء على النار وننتظر حتى يتم غليان الوعاء.

يتم رفع الوعاء بعد غليانه ونضعه في الثلاجة كي يكون دافىء قليلًا. ثم نحضر زجاجة غطاء بخاخ ونضع بها ماء المزيج بعد تصفيته.

وكل ليلة قبل الخلود إلى النوم يتم رش بضع رشات على كامل فروة الرأس ويتم تدليكها بلطف. وبعد أسبوع ستلاحظ فرقًا في سرعة نمو الشعر.

لماذا يدخل الروزماري في وصفات تطويل الشعر؟سؤال يتم طرحه بواسطة العديد من النساء، هذا المكون السحري له فوائد عدة خاصة بالشعر، فهو يساعد على نمو الشعر بطريقة أسرع ويحميه من التساقط ويجعله أكثر كثافة ويجعل الشعر أكثر حيوية، لذلك نساء الهند تدخله في الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه لمعرفتهم بمدى أهميته في الخلطة

يمكنك استعمال خلطة لتطويل الشعر بجنون وهي تتكون من بيضة واحدة مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من العسل ويجب أن تقومي بفصل الصفار عن البيض، ثم قومي بوضع بياض البيض مع العسل وزيت الزيتون وضعي الخليط على الشعر لمدة ساعتين ثم اغسلي شعرك بعد ذلك كرري الوصفة مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا حيث البيض غني بالبروتينات التي تقوي الشعر وتغزز نموه لكم الركب

وهناك أيضا أقراص الاسبرين تكون مهمة جدا لأنبات الشعر وتساعد على تطويله وتنعيمه وعندما نقوم بعملها نحتاج إلى خطوات بسيطة حيث يمكن طحن قرصين أسبرين ووضعهم على تصف كوب ماء مع القليل من الشامبو ونقلب جميع المكونات ثم نقوم بغسل الشعر بها لفترة معينة وسوف نلاحظ تطويل الشعر في فترة قصيرة حياتك يعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ في وقت قصير