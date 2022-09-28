نزعت باروكة عادل إمام وكشفت صلعته التي أخفاها عن الجميع.. لن تصدقوا من هي وكيف كان رد فعل الزعيم!!

تحدثت الفنانة عائشة الكيلاني في لقاء سابق مع لميس الحديدي على قناة cbc عن علاقتها بالفنان عادل إمام.

وقالت عائشة الكيلاني أن عادل إمام هو الممثل الوحيد الذي خافت منه وشعرت بالرهبة منه أثناء لقائها الأول له في فيلم "الإرهاب والكباب".

وسردت موقفا طريفا معه هو: "عندما أخبروني بأنني سأمثل أمام عادل إمام في "الإرهاب والكباب"، طلبت أن أقابله قبل التصوير، ولأنني كان عندي رهبة منه فقررت أن أتخلص منها بطلبي منه أن أقبله على رأسه، فوافق ولكن عندما قبلته أسقطت شعره المستعار (الباروكة) ليرد علي: "عكيتي الدنيا!".

وأشارت أن الفنان الراحل فؤاد المهندس هو من أقنعها باحتراف الكوميديا بدلا من التراجيديا، عندمارشحها كي تجسد دور "فوزية" في مسرحية "سك على بناتك" بدلا من سناء يونس بسبب ظروف سفرها في أحد الأيام.

وعن أحب أفلامها السينمائية إلى قلبها، أشارت عائشة أنها تحب فيلم "سيداتي آنساتي" مع الفنان محمود عبد العزيز كثيرا، لافتة أنها حصلت عنه على 3 جوائز.