وداعا للصلع بعد الان .. خلطة صاروخية نضعها على الشعر لمدة 20 دقيقة فقط .. طول وكثافة وجمال ونمو بدون توقف.. ستندم ان لم تجربها.!! (طريقة الاستخدام)

يعد الصلع من مشاكل الشعر التي يعاني منها الكثير وخاصة الرجال ويرجع ذلك الي عدم توزان نسبة الهرمونات في الجسم أو نقص العديد من العناصر في الجسم والتي يحتاجها الشعر بشكل أساسي, أو بسبب بعض العادات الخاطئة التي يتم إتباعها بشكل يومي وهناك العديد من طرق إنبات الشعر منها استخدام المنتجات الطبية مثل المينوكسديل والذي يكون مرتفع التكلفة جدًا.

ولا يجب التوقف عن استخدامه نهائي, ويمكن إتباع الطرق الطبيعية فهي الأختيار الأمن على الشعر, وهي ما سنتحدث عنها خلال السطور التالية بشكل أكثر تفصيلًا.

خطوات استخدام خلطة زيت الكافور السحرية لإنبات فراغات الشعر وعلاج الصلع:زيت الكافور من الزيوت الغنية بالعديد من الفيتامينات والعناصر التي تحتاجها الشعر مثل فيتامين أ وفيتامين ب12, ويساعد في تحفيز الكولاجين الذي يزيد من فرصة نمو الشعر مرة أخري في الأماكن الفارغة, وتزيد من كثافة الشعر, كما أنه يحافظ على الشعر من التساقط ويتم استخدام زيت الكافور بالطريقة التالية:-

ـ نستخدم ربع كوب من زيت الكافور ونضع عليه نفس الكمية من زيت الروز ماري.

ـ نقلبهم معًا ويتم تسخينهم في حمام مائي وهذه الخطوة مهمة حتى تساعد الزيوت في تفتيح مسامات الشعر.

ـ نوزع الخليط على جذور الشعر وبعد ذلك على الأطراف للتخلص من التقصف ونتركهم ثلاث ساعات على الشعر.

ـ نغسل الشعر بشامبو خالي من أي مواد كيميائية لأنها تضعف الشعر وتسبب تساقطه.

كيفية استخدام خليط زيت جوز الهند مع الليمون لإنبات الشعر بشكل سريع:

ـ الليمون يحتوي على العديد من الأحماض والفيتامينات التي تحتاجها بصيلة الشعر حتى تنمو مرة أخري ويساعد أيضا في زيادة طول الشعر وتقليل التقصف بشكل ملحوظ ولكن عند استخدام الليمون فقط قد يسبب الجفاف ولذلك يتم خلطة مع زيت جوز الهند للترطيب وتغذية الشعر أيضًا, ويتم استخدامه بالطريقة التالية:-

ـ نستخدم ربع كوب زيت جوز هند ونسخنهم على النار حتى ينصهرا تمامًا.نضيف عليهم نفس القدر من عصير الليمونـ ونقلبهم ونستخدمهم على الشعر ساعة.

ـ نغسل الشعر من الوصفة ويتم استخدامها كل يومين على الشعر.