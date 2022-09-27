تحولت إلى عجوز بدينة للغاية.. ظهور صادم صعق محبي جميلة الثمانينات نسرين بعد غياب لأكثر من 30 عام .!! (صورة)

ظهرت الفنانة نسرين وهي طفلة في برامج الأطفال وشاركت الملحن محمد ضياء أغنية البالونة وشاء القدر أن تتزوج محمد ضياء رغم فارق السن البالغ بينهما 30 عاما أنجبت منه إبنتها رنا وأصبحت أرملة وهي لا مازالت في الرابعة والعشرين من عمرها .

انها الفنانة نسرين أسمها الحقيقي نسرين محمد عبد السلام ولدت في 20 نوفمبر عام 1960 بالقاهرة.

تخرجت نسرين من المعهد العالي للموسيقي الكونسرفتوار لتبدء مشوارها الفني في أواخر السبيعينات وقامت بالمشاركة في عدة أفلام سينمائية خلال حقبة السبيعينات لكنها أتجهت في بداية الثمانينيات إلى الدراما التلفزيونية وشاركت بعدة أعمال هامة كما شاركت في فوازيز جدو عبده مع الفنان عبد المنعم مدبولي على مدار عامين.



وفي مطلع عام 1990 تزوجت نسرين من الفنان محسن محي الدين وقاما معا بكتابة سيناريو فيلم شباب على كف عفريت، لكنها في بداية مطلع عام 1991

فأجاءت الفنانة نسرين محبيها بإعلان إعتزال الفن تماما والتفرغ لزوجها وأسرتها كما أعتزل زوجها الفنان محسن محي الدين الفن وعمل بالتجارة حتي عاد للفن مرة أخري منذ أكثر من 6 سنوات بينما أبتعدت نسرين لأكتر من 31 عاما دون ظهور .