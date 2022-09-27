صدمة العمر, عريس يذهب الي بيت عروسته ويسحبها من شعرها إلى ليلة الدخلة.. والسبب صادم لم يخطر ببال ولا بالخاطر؟

تختلف العادات والتقاليد في الكثير من البلدان وحتى في حفل الزفاف، فكثير من البلدان الأفريقية لها طقوسها الخاصة، وبالأخص في ليلة الدخلة.

ففي الصومال هناك طقوس غريبة للغاية خاصة بليلة الدخلة، وهذا ما وثقه مذيع سي أنان عندما كان يغطي الحياة التي يعيشونها في هذه البلد.

ولكن ما جعله يستغرب الأمر عندما حضر حفل زفاف كان في إحدى القبائل ، ولكنه وجد شئ غريبا حيث ذهب العريس الي بيت عروسته ، وذهب معه المذيع ليري ما سوف يفعل عند بيت عروسته

ولكنه عندما ذهب العريس الي بيت زوجته بدلا من تقبيلها وقول كلام جميل لها كالعادة ، بل قام بشدها من شعرها الي حفل الزفاف وعندما حاول المذيع أن يتدخل منعه أهل القبيلة من ذلك ، وقالو له أنها عادات وتقاليد القبيلة التي لا يسمحون بتغييرها ابدا.