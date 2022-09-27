مذيعة مصرية شهيرة تصدم الجميع وتكشف تعرضها للتحرش والعنيف وهي في المستشفى تحت التخدير وهذا ما فعله بها الممرض..تفاصيل صادمة

كشفت الإعلامية والفنانة المصرية ياسمين الخطيب عن تعرضها للتحرّش على يد طبيب في سنوات مراهقتها، معلنة دعمها لـ ”ياسمين متعب“ الفتاة التي زعمت أن ممرضا تحرّش بها بعد خضوعها لعملية استئصال الزائدة الدودية التي أجرتها داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقالت الخطيب في منشور لها عبر حسابها في موقع فيسبوك إنها تعرّضت للتحرش في الوقت الذي كانت فيه بين الحياة والموت، موضحة ”في مراهقتي تعرضت للتحرش في مستشفى خاص بالمهندسين، من طبيب الطوارئ الذي لم ينهه الضمير أو تمنعه الشفقة، من التحرش بفتاة بين الحياة والموت“.

وأضافت الممثلة والإعلامية المصرية (41) سنة، أن أحدًا لم يصدّق روايتها آنذاك سوى عمتها، ”لم يؤلمني الموقف بقدر ما آلمني عدم تصديق الجميع لقصتي، ظنا منهم أنني كنت في حالة إغماء وهُيئ لي. لم يصدقني أحد سوى عمتي زينب، التي لم يهدأ لها بال إلا بعد فصل الحيوان من المستشفى“.

ووجهت الخطيب رسالة دعم وتعاطف مع الفتاة ياسمين متعب، التي أحدثت قصتها ضجة واسعة خلال الأيام القليلة الماضية، وتناولتها العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، قائلة ”إلى الجميلة ياسمين متعب أصدقك، وأشعر بألمك، وأدعمك بكل ما أوتيت من قدرة على نُصرة الحق.. فلا تخافي ولا تحزني“.

يذكر أن الفتاة متعب كشفت في تسجيل مصور بثته عبر حسابها في إنستغرام عن تعرّضها للتحرش على يد ممرض داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، بعد عملية استئصال الزائدة الدودية التي أجرتها، مؤكدة أنها فوجئت بأن المسؤول عنها ممرض شاب فطلبت من إدارة المستشفى تغييره لممرضة ولكن الأخيرة رفضت.

وقالت إن الممرض أخبرها بأنه سيغير لها على الجرح وحدثت آنذاك واقعة التحرش، لكنها تمكنت من إبعاد يده عن جسدها، وأبلغت إحدى الممرضات بما حدث واشترطت عدم دخوله غرفتها مرة أخرى كي لا ترفع قضية بحقه، إلا أنه دخل مرتين، لذلك أبلغت الشرطة وتم تسجيل محضر بالواقعة رقم (126 لسنة 2022 جنح ثاني مدينة نصر).

وأشارت الفتاة التي ظهرت في الفيديو وهي تبكي إلى أن ”المتحرش“ حصل على البراءة رغم كل ذلك، وأنه حاليا يستعد لرفع قضية عليها، مطالبة السلطات المعنية بأخذ حقها ”بعد كل ده الولد اخد براءة وعايزين يرفعوا عليه قضيه رد شرف. بعد كل ده انا الضحية عايزين يرفعوا عليه قضية“.