متصلة جوزي يقوم بفعل صادم مع أمي يوميًا وانا مش قادرة أستحمل اعمل إيه؟ .. شاهد رد ناري من الدكتور مبروك عطية صدم كل المشاهدين .! !

جوزى بيهزر مع أمي بأسماء العورات.. فهل يصح هذا؟ .. سؤال ورد من سيدة إلى الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي عبر صفحته الرسمية.

وأجاب عطية قائلا: والله لا يصح، لأن الحماة كالأم بل هي الأم الثانية للزوج أو للزوجة ، فهل يصح أن تهزر مع أمك بذكر أسماء العورات ؟، قائلا: هذا فجور وفحش لقوله تعالى:

"ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن" .وأضاف مبروك عطية خلال فيديو مسجل عبر صفحته الرسمية على اليوتيوب قائلا: مصيبتنا الكبرى أننا نعلق كل شيء على الهزار ، فنفعل الفواحش والمنكرات ونقول "معلش كنت بهزر " ،

لافتا إلى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتحدث إلا بالحق والجد، فلا يتكلم أو يخرج كلمات بذيئة كما نفعل الآن .

كعبة الإنسان: وأوضح مبروك عطية أن الأم هي كعبة الإنسان ، فكيف للمسلم الذي يطوف حول الكعبة يتلفظ بألفاظ بذيئة ، مؤكدا أنه يجب على الأبناء الوضوء قبل الحديث مع الآباء والأمهات ، فلا مجال للهزار مع الأبوين من الأساس .

مبروك عطية ورسالة مهمة: وتابع مبروك عطية متسائلا: هل ضاقت بك الدنيا فلم تجد كلاماً تتحدث به إلا الألفاظ البذيئة والعورات للحديث بها ، مؤكدا نحن نعيش في جهل ديني , مطالباً السائلة بتقديم النصيحة للأم والزوج، لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد " .