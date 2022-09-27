أول ظهور علني لـ عمر نجل مصطفى فهمي الذي أدهش الجميع بوسامته .. نسخة طبق الأصل من والده! - صورة

تداول روّاد السوشيال ميديا صورةً نادرة لمنة ابنة حسين فهمي وميرفت أمين بصحبة ابن عمها عمر نجل الفنان مصطفى فهمي، في أول صورة له أمام وسائل الاعلام.

الصورة انتشرت بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيها منة وهي تحتضن ابن عمها وتبتسم مظهرةً مدى القرب بينهما.

وانهالت التعليقات التي تؤكد أنّ منة تشبه والدتها ميرفت أمين بينما يشبه ابن عمها والدها الفنان حسين فهمي.

وأشار المعلّقون إلى وجود شبه كبير بينه وبين حسين فهمي بينما رأى آخرون أنه يشبه والده مصطفى فهمي خلال فترة شبابه.

ومن المعروف أنّ مصطفى فهمي تزوج في بداية حياته من الإيطالية ماريا وأنجب منها ولد وبنت، وارتبط أيضًا بالفنانة رانيا فريد شوقي ولكن فشل زواجهما، ومؤخرًا انفصل عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.