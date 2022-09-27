رقم فلكي لايخطر على البال.. لن تصدّق كم بلغ أجر منى زكى الخيالي في فيلم أصحاب ولا أعز.! !

حملة شرسة تعرضت لها الفنانة منى زكي بسبب بعض المشاهد في فيلم أصحاب ولا أعز، الذي عرض على منصة نتفليكس العالمية وصلت لحد رفع دعوى قضائية من أحد المحامين ضدها.

ولعبت منى زكي في الفيلم شخصية "مريم" التي تقيم مع زوجها في لبنان، تعاني من بروده العاطفي، وعدم اقترابه منها لمدة عام كامل، الحوار الجرئ الذي جاء على لسان منى زكي وضعها في مرمى النقد، لا سيما وأنها في أغلب أعمالها تظهر محافظة.

وكشفت مصادر فنية أن الفنانة منى زكي حصلت مقابل دورها في الفيلم على أجر بلغ 18 مليون جنيه أي مايساوي نحو (مليون دولار).



وتدور أحداث الفيلم الذي يشارك به ممثلون لبنانيون حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع كل منهم هاتفه على الطاولة على أن تكون الرسائل أو المكالمات التي يستقبلها على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة، إلى كشف وابل من الفضائح والمفاجآت التي لم يكن يعرف عنها أحد، بمن فيهم الأزواج وأقرب الأصدقاء.