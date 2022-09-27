حادث مروع ومخيف في مصر .. عاد من دفن والدته وعندما دخل البيت شاهد زوجته في وضع دمر حياته.

عم الحزن والألم مدينة شرم الشيخ، وذلك بسبب وفاة طفلين ووالدتها إثر واقعة تسمم في منزلهما ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكان قد تلقى مدير أمن جنوب سيناء «اللواء شريف رؤوف» بلاغا من مستشفى شرم الشيخ الدولي بوصول طفلين مع والدتهما وكانوا مصابين بتسمم في مدينة شرم الشيخ في منزلهم، وتدهورت حالتهما الصحية بشكل كبير حتي فارقوا الحياة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

و كان الأب للطفلين والذي يدعى «كريم مجدي» وهو يعمل مدير فندق سياحي في مدينة شرم الشيخ قد سافر من أجل دفن والدته التي قد وافتها المنية، وعندما عاد من سفره وجد فاجعة كبرى ومصيبة مبكية، حيث فقد الأب أبنائه الاثنين آدم بعمر ٩ سنوات ومالك بعمر ٧ سنوات، كما فقد زوجته والدة الطفلين، و كان الطفلان في مدرسة شارم كولدج في مدينة شرم الشيخ ووالدتهما كانت تعمل معلمة في المدرسة، وتسمى تاتيانا.

ونعت المدرسة (شارم كولدج) وفاة الطفلين ووالدتها داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة، وعم الحزن في المدرسة وحزن جميع الطلاب والعاملين في المدرسة، وقاموا بتوديع الطفلين ووالدتها قبل أن يتم دفنهم في القاهرة.

ووصف سكان مدينة شرم الشيخ ما أصاب الأب من فقد لوالدته وطفليه الاثنين وزوجته قائلين: “حزن لا يوجد بعده حزن ووجع يدمي ويحزن القلوب”.

وقالت مصادر طبية أن الطفلين ووالدتهما قد تعرضوا للإصابة بالتسمم بعد قيامهم برش منزلهم بأحد أنواع المبيدات التي تكافح انتشار الحشرات وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لتباشر التحقيقات.