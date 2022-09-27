تصرف غريب للفنان سعيد صالح منعه من بطولة ليالي الحلمية.. الفنان يحيى الفخراني كشف ما طلبه من المخرج وفضح السر للعلن!

تحدث الفنان يحيى الفخراني في وقت سابق خلال حلوله في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمهه الإعلامية والفنانة الشهيرة إسعاد يونس، عن عن سرّ استبعاد الفنان الشهير سعيد صالح المشاركة في العمل الدرامي الأضخم في تاريخ الدراما العربية "ليالي الحلمية وفقاً لبعض النّقاد.

الفنان المصري أشار في اللقاء إلى أن سعيد صالح كان من المفترض أن يقدم دور سليمان غانم، في مسلسل "ليالي الحلمية" بدلا من صلاح السعدني، ولكنه اعتذر بعد الاتفاق.

ويضيف القدير "الفخراني مختتماً هذه الجزئية إنه وعندما "ذهبت إليه لأسأله عن السبب قال المسرح".

كما أشار الفخراني إلى أن صالح طلب من المخرج أن يأتي ساعتين فقط في اليوم للمسلسل فرفضوا بالتأكيد ورشحوا صلاح وكان نقلة كبيرة له.