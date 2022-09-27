طريقة سحرية اتبعتها المطربة شيرين لخسارة وزنها بهذه السرعة.. والجمهور منبهر من رشاقتها

اتبعت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب طريقة لخسارة وزنها بعد ظهورها في الفترة الاخيرة بشكل يظهرها بوزن زائد.



وخلال لقاء الموزع طارق مدكور في برنامج "حروف الجر" من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر إذاعة وقناة "نجوم FM" طلب "الحسيني

" من "مدكور" أن يوجه أسئلة لشيرين عبد الوهاب التي كانت معهم على الهواء من خلال مداخلة هاتفية وكان أول سؤال "أكلتي؟".أوضح طارق مدكور سبب توجيهه هذا السؤال لشيرين عبد الوهاب قائلا:

في سيستم أكل معين علشان تخس، وهي مبتسمعش الكلام وتضحك عليا وتقولي أنها مأكلتش وهي أكلت، وأنا حاطط مراقبين وجواسيس بيقولولي على كل حاجة.



وتحدثت شيرين عبد الوهاب عن طارق مدكور قائلة: "طارق مدكور شخص مرتب جدا وعنده العالم الخاص به وكلنا نعيش معه، وهو مخلص للقطط بتاعته، ويعاملنا أيضا بمنتهى الإخلاص،

وتعرفت عليه لما كان عمري 17 سنة، وأتذكر إنه أخذني للمسرح وقت مسرحية (حزمني يا)".

وتابعت: " وتعرفنا على محمد هنيدي والنجوم الكبار، وكان معنا الفنان محمد حماقي، وطارق لديه عالم أي شخص يدخله في أي وقت يجد نفس المعاملة، وهو شخص لا يتغير، وإنسان مخلص وواضح جدا لو نلخصه في كلمتين فهو لديه شغف لكل حاجة جديدة، ولا يسمم أفكاره بمعلومات خاطئة حتى لو كان مسلسل أو كتاب، هو شغفه المزيكا وأصحابه".



وقالت شيرين إنها ستبدأ طرح أغانيها من خلال أغنيتها الجديدة "المترو"، وتعمل بالفعل على تسجيل أغاني ألبومها الجديد والذي تتمنى أن تطرحه هذا العام.



وتحدثت شيرين عبد الوهاب عن سعيها الفترة الحالية لإنقاص وزنها، وقال الموزع طارق مدكور إنه يتابع معها نظام غذائي خاص ويحرص على أن تلتزم به من أجل إنقاص وزنهاز ومازح شيرين عبد الوهاب على الهواء بأنه لديه جواسيس في منزلها يخبروه

بحقيقة التزامها بالنظام الغذائي خاصة أنها أحياناً لا تلتزم به، وأكدت شيرين إنها قررت الالتزام بنصائح وتعليمات طارق مدكور إليها لدرجة أنها تشاهد أعمالاً سينمائية وتلفزيونية وتقرأ كتباً من ترشيحه لها.