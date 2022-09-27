ملكة جمال تزوجها في عمر العشرين.. زوجة محمد رمضان الأولى تخطف الأنظار والجمهور: أحلى من نسرين أبو النجا بكتير!

لم يتحدث الفنان محمد رمضان كثيرا عن زواجه الأول مثلما يتحدث عن زوجته الثانية في وسائل الإعلام وعلى حساباته في مواقع التواصل ورغم اختفاء الزوجة الأولى إلا أنها مازالت تستحوذ على اهتمامات المتابعين.

تزوج محمد رمضان والدة ابنته الكبرى عام 2008 ولم يكن وقتها قد لمع اسمه في عالم الفن حيث كان في العشرين من عمره لكن هذا الزواج لم يدم سوى 4 سنوات حيث وقع الطلاق عام 2012.

في نفس العام تزوج رمضان من نسرين أبو النجا التي أنجب منها ولدا وبنت واستحوذت على منشوراته وظهرت معه في اللقاءات التليفزيونية لتبدأ مقارنة الجمهور مرة أخرى بين زوجتيه.

واتهم الجمهور محمد رمضان بأنه تخلى عن زوجته بعد الشهرة وزاد من الجدل أحاديث رمضان عن قصة حبه مع نسرين فإذا كان قد تزوجها في نفس عام طلاقه فإن ذلك يدفع للشك بأن قصة الحب بدأت أثناء زواجه وربما كانت السبب في الطلاق.

بدأت نسرين في الظهور إعلاميا خاصة بعد الحادثة التي تعرضت لها قبل سنوات حيث اصطدم السائق الخاص بها بسيارة أخرى أعلى محور 26 يوليو لسيره على السرعة القصوى، ما أدى لوفاة سائق السيارة الأخرى وإصابة مرافقيه، كما أصيبت زوجة “رمضان” وصديقتها، وتم حبس السائق على ذمة التحقيقات.