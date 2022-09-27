بيكيه مستعد للتنازل عن منزله وممتلكاته ليحمي نفسه من شاكيرا بعد ما فعلته مؤخرا.. تفاصيل صادمة للغاية!!

يلتقي جيرارد بيكيه قائد ولاعب برشلونة الإسباني مع شريكته السابقة شاكيرا يوم الثلاثاء، ليبحث اللاعب الدولي السابق عن عقد صفقة مع المغنية الكولومبية لحمايته منها، حضانة طفليهما وتوزيع الأصول المشتركة بينهما.

وبحسب موقع "سيمانا" الإسباني الذي نشر سيلتقي بيكيه مع شاكيرا رفقة محامييهما يوم الثلاثاء، في محاولة لتقريب المواقف بين الطرفين، والوصول إلى اتفاق حول حضانة طفليهما وتوزيع الأصول المشتركة التي يملكانها سوياً.

وواصل تغير المشهد مؤخراً وتحديداً بعدما كسرت شاكيرا صمتها وتحدثت علانية عن انفصالها، وهو أمر أثار غضب بيكيه والمحيطين به، خاصة أنهم يرون ذلك على أنه خيانة لخصوصيتهما ومحاولة للضغط عليه كي يقبل بشروط معينة، لكنه ينظر إلى الأمر بشكل مختلف.

وأتبع الموقع الإسباني "يتوجه بيكيه إلى ملاقاة شاكيرا بمزاج مختلف، إذ يبحث عن الحفاظ على مصالح طفليه حتى لا يقعا ضحية قراراته الخاطئة، كما يبحث عن حماية نفسه من شاكيرا التي كسرت ميثاق الخصوصية بينهما وتحدثت علناً عن الانفصال الأسبوع الماضي، ولأول مرة منذ انتشار الأخبار في وقت سابق من العام الجاري".