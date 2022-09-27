سألو زينة ليه متجوزتيش بعد طلاقك من أحمد عز؟ رد مفاجئ وصادم من الفنانة !!

تصدر أسم الفنانة الشابة زينة الترند، وذلك بعدما أدلت بتصريحات مثيرة في أحدث ظهور لها خلال لقائها في برنامج الحكاية مع "عمرو أديب".

فى هذا السياق، نستعرض خلال السطور التالية، أبرز التصريحات التى وضعتها على قائمة تريند "جوجل"

السكينة على رقبتها

قالت الفنانة زينة: "مستحيل أضرب حد بالمسدس وبكره كل مشاهد مسلسل الليلة واللي فيها، رغم أنها تمثيل لأني مش بحب العنف، ولكن ممكن أمسك شاكوش أدق بيه مسمار، إنما أمسك مسدس وأقتل بيه ده مقدرش أعمل كده، وده كان سر الشد والجذب مع مخرج المسلسل في التصوير".

فيما أعلنت زينة عن تفكريها في الاعتزال حيث قالت: "في مسلسل الليلة واللى فيها حسيت إن كان فيه سكينة محطوطة على رقبتي، يا هادبح بيها، يا ربنا ينقذني ويعديني منها على خير، وفعلًا المسلسل كان طوق النجاة يا أكمل يا أشوف لي حاجة تانية غير التمثيل، ولو كان المسلسل منجحش مكنتش هكمل تمثيل، ومكنش فيه حاجة ممكن تنقذني إلا عمل يكسر الدنيا".

ولفتت: "أنا حاسة بالظلم فنيًّا وكنت بدأت بداية قوية فنيًّا، وبعدين قصرت واعتذرت عن أعمال كتير، وكنت بفكر إن كلمة لأ دي جامدة واتجننت وجالي نوع من جنون العظمة لما عشت النجومية وأنا لسه صغيرة، وكنت غلطانة ومهملة في شغلي، وبعدين لما بقى عندي مسئولية ولازم أجتهد وأبقى شاطرة رجعت تاني".

فيما أكدت الفنانة زينة على أن لديها القدرة أن تعيش بدون رجل في حياتها، قائله: "عايزة أعجز بسرعة علشان أشوف ولادي يكبروا وأشوفهم في الجامعة وناجحين، وعن نفسي بعمل لهم كل حاجة، وبشتغل وبوصلهم المدرسية وبذاكر لهم، والإنجليزي بتاع 4 ابتدائي لسه مش صعب عليا وانا أصلًا كنت في مدارس فرنساوي"

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر”: "بشتري حاجتي من السوبر ماركت بنفسي، واكتشفت مؤخرًا أن فيه زيادة في الأسعار".

وأضافت: "مش فارق معايا أن يكون في حياتي راجل يصرف عليا وعلى أولادي، وممكن يكون الست متجوزة شخص بخيل وكسول هنعمل بيه إيه بقى، وأنا عمري ما جاتلي هدية من حد، ومفكرتش أن يكون فيه راجل في حياتي يصرف عليا وعلى ولادي".