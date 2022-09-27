بواقعة هي الاغرب على الارض عريسي داخلي.. شابة حسناء الجمال تتزوج من نفسها وستقضي شهر العسل بهذا المكان الغريب.!! (فيديو)

صور مضحكة لعروس باكستانية تسافر لقضاء شهر العسل بدون زوجها الذي فشل...أقدمت فتاة هندية على فعل غير مألوف، وذلك بإعلانها اعتزام الزواج من نفسها، وإقامة مراسم حفل زفاف، يجري التحضير له حالياً.



ولاقى إعلان الفتاة التي تدعى كاشما بيندو، عن نيتها الزواج من نفسها، ردود فعل غاضبة واستهجاناً كبير في الهند، وصل لمطالبة البعض بضرورة توقيع الكشف عليها للتأكد من سلامة قواها العقلية.



من جانبها، أوضحت "بيندو" أسباب إقدامها على علاقة الارتباط تلك، لعثورها على "عريسها في داخلها"، مضيفة أنها مغرمة بنفسها لدرجة انعدام رغبتها في الزواج من أي شخص آخر، لذا قررت أن تتزوج من نفسها.



ويعقد قران "كاشاما" على عريسها الذي وجدته بداخلها في 11 يونيو الجاري، وذلك خلال مراسم حفل زواج تقليدي، يتخلله ذهابها لعطلة "شهر عسل" في أحد منتجعات منطقة جوا السياحية الهندية، احتفالاً بالزواج.تعيش "كاشاما" حالياً بمفردها، حيث تعمل والدتها في مدينة أحمد آباد بولاية كجرات، في حين يعمل والدها في جنوب أفريقيا.



وتؤكد "كشاما"، خلال حديثها لوسائل إعلام محلية، أن والديها عارضا الفكرة في أول الأمر، إلا أن إقناعهما لم يستغرق إلا ساعات ليتفهما الأمر، وفي النهاية وافقا على فكرتها.



واشترطت الشابة البالغة من العمر 24 عاماً، على شركة متخصصة لتجهيز حفلات الأعراس، أن تكون بطاقة دعوة الزواج باسمها منفرداً بدون اسم عريس.



ومن المنتظر أن يقتصر حفل زفاف "كشاما" على حضور الأصدقاء فقط، بينما سيحضر الوالدان المناسبة عبر مكالمة فيديو.يشار إلى أن هذا النوع من الزواج يسمى "سولوجامي" Sologamy وهو مصطلح بديل للزواج الذاتي Autogamy ويدعي أنصار هذا النوع الغريب والمستهجن في المجتمعات كافة، أن هذه الممارسة تؤكد على قيمة الفرد وتؤدي إلى حياة أكثر سعادة، وهذا ما لم يتم اثبات صحته.



وكانت الشابة الشهيرة صوفي تانر، قد أعلنت بعد عامين من "الزواج بنفسها"، أنها "خدعت روحها قبل أي شخص آخر بهذا القرار"، وذلك بعد أن كانت قد تعهدت لذاتها بالحب والتكريم "حتى النهاية".



وصوفي الآن على علاقة برجل يدعى روري باريت، وبدأت هذه القصة في عام 2017 وما زالت مستمرة.ورغم أن روري لم يكن متزوجاً من قبل، إلا أنه مثل صوفي تماماً كان يقول إنه "متزوج من نفسه".



وقرر روري الارتباط بشخص آخر، غير ذاته، حيث رأى أن ذلك سيكون أفضل، تماما مثلما كان قرار صوفي. وروت صوفي، في حديث مع برنامج حواري على شبكة "آي. تي. في" التلفزيونية، إن الزواج الذاتي "لا يعبّر عن رغبة بالابتعاد عن الآخرين، إنما هو مرتبط بحب مطلوب للذات".

وأضافت: "إن التعاطف الذاتي والرعاية الذاتية التي يوليها المرء لنفسه، لا تقل أهمية عن العلاقات الرومانسية مع الناس الآخرين، لكن هذا لا يعني أنك ترفض جميع العلاقات المفيدة الأخرى في حياتك، إنما يعني أنك ترفض العلاقات السيئة".