نعمة من الله.. هذا النبات رخيص الثمن يحمي من السكري ويعالج البواسير ويخفف آلام المفاصل وفوائد أخرى لا تخطر على البال.! !

منحنا الله العظيم العديد من الخضروات والفواكه والنباتات، التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية التي لا تعد ولا تحصي، وبالرغم من ذلك قد يتجه بعض الناس إلى شراء الفيتامينات من الصيدليات بسبب قلة معرفتهم عن هذه الأنواع الرخيصة وكمية الخيرات والفوائد الصحية الموجودة فيها وفي السطور القادمة سنتعرف معًا على فوائد كثيرة موجودة في نبات الشبت، ويطلق عليه في فلسطين عين الجرادة،حيث أن الشبت أو عين الجرادة من النباتات المشهورة والمعروفة لدى الكثير من الناس ولكن أغلبهم يعرفونه ولا يعرفون فوائده الصحية.

الشبت له تاريخ طويل فقد استخدمت بذوره في علاج الكثير من الأمراض، وايضا استخدمت أوراقه في العلاج من الامراض الكثيره وينتمي الشبت لعائلة الكرفس، كما أنه استخدم قبل 2000 عام في الأغراض الطبية منها علاج المرارة، ومشاكل الكبد والكثير من الامراض.

- فوائد الشبت :

1- يوجد بنبات الشبت الكثير من العناصر المفيدة الهامة مثل الكالسيوم والفيتامينات التي يحتاجها الجسم بصورة كبيرة وأساسية.

2- الحفاظ على صحة العظام لإحتوائه على الكالسيوم الذي يساعد على منع حدوث هشاشة العظام والوقاية منها.

3- مفيد جدًا لمرضي السكر ويقوم بمنع الإصابة بأمراض السكري لأنه يقوم بتنظيم الأنسولين في الدم، وذلك إذا أخذت خلاصة النبات لمدة 22 يوم

4- طرد الغازات من الأمعاء والبطن.

5- يخفف آلام المفاصل لأنه يسمي قديمًا بالعشبة المضادة للالتهابات.

6- مفيد جدا لصحه الفم والاسنان ويساعد على قتل العدي الميكروبية بداخل الفم.



7- يعالج ويخفف أمراض الجهاز التنفسي بسبب احتوائه على نسبة من "الفلافونويد"المضادة للهيستامين وتساعد على تخفيف الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي.

8_يساعد زيت الشبت في معالجة البواسير لهذه الأسباب يكون الشبت من النباتات المهمة جدًا في معالجة أمراض كثيرة بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الثمينة الأساسية في ذلك.