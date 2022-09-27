بنات هشام سليم يخطفن القلوب في ظهور نادر.. وجمالهن حديث الجمهور ..سبحان الله الخالق

تداول حسابات مهتمة باخبار الفن والفنانين صورة لممثل الراحل هشام سليم برفقة أولادها الثلاثة، إبنه نور وإبنتاه بظهور نادر.

حيث ظهر إبناء هشام سليم هم من زوجته الأولى ميرفت نحاس والتي انفصل عنها عام 2016، بعد مشاكل عدة بينهما، وقد سافرت بعد الطلاق وعاشت في الخارج برفقة إبنتيها الوسطى والصغرى وتاركة معه إبنته نورا التي تحولت إلى رجل نور بعد ذلك وصصحت جنسها.

ويعد هذا ظهور نادر لبنات هشام الذين عاشوا بعيداً عنه، وبدت على العائلة علامات السعادة.

الجدير بالذكر ان الفنان القدير هشام سليم قد توفي، عن عمر 64 عاماً، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان، وتم تشيع الجنازة من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة عصر اليوم.