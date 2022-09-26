عشبة بسيطة حيـرت الطب الحديث.. تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب خلال فترة قصيرة ولهـا العـديد مـن الفوائد الأخرى!!

تعد واحدة من 11 صنفا بطيئي النمو من الأعشاب والنباتات المعمرة ذات الجذور اللحمية، وعادة ما تنمو وتنتشر في المناخات الباردة.

كما تعد من الأعشاب الطبيعية التي تتميز بخصائصها العلاجية، حيث تدخل في تركيب العديد من العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل. كما يستخدم الطب الصيني التقليدي، منذ القدم، عشبة الجنسنج، كمهدئ، يخفف من حدة القلق والتوتر وفي علاج الأرق.

وهذه أبرز فوائدها: تقوية الذاكرة: اشتهرت عشبة الجنسنج باستخداماتها لتحسين التفكير وزيادة القدرة على التركيز، وتعزيز الذاكرة وباعتبارها منشط ذو مفعول قوي، ومساهم في إزالة الإجهاد، والتعب المزمن، وينصح بها الرياضيون لزيادة قدرتهم على التحمل والأداء البدني.

وليس هذا فحسب إذ ما أظهرته التجارب والدراسات حول فوائد الجنسنج واستعمالاته كان كما يلي، وذلك بحسب ما نشره (Therapeutic Research Center) حول فوائد الجنسنج المثبتة وبعد عدة مراجعات:

– علاج الزهايمر: اثبتت دراسة أن تناول جذور الجنسنج يوميًا ولمدة 12 أسبوعا يحسن الذاكرة والأداء العقلي لمرضى الزهايمر. – تعزيز الوظائف العقلية: وجد أن تناول الجنسنج ساهم في تعزيز العمليات الذهنية من حساب وتفكير وردود الفعل أيضًا، إذ بينت الأدلة وبعض الدراسات أن خليط من أوراق الجنكة والجنسنج لهما تأثير على تعزيز الذاكرة عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 38-66 عام.

– علاج أمراض الرئة: يساهم تناول الجنسنج في تعزيز وظائف الرئة وتحسينها ويقلل من أعراض بعض أمراض الرئة وخاصة مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والربو، كما يقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا، إذ وجد أن أخذ الجنسنج إلى جانب المضادات الحيوية يساهم في زيادة فعاليتها في قتل الميكروبات ومسببات المرض.

– علاج لضغط الدم المرتفع: بينت بعض الدراسات وجود أدلة على أن تناول الجنسنج قد ساهم في خفض مستويات ضغط الدم للأشخاص المصابين به بنسب طفيفة.

– علاج للالتهابات: أظهرت بعض الدراسات أن نبتة الجنسنج تحتوي على مركبات الجينوسايد، التي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات، والتي تزيد من قدرة وفعالية مضادات الأكسدة التي نحصل عليها من الأطعمة في علاج والوقاية من التهاب المفاصل.