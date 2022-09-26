شيرين رضا تصدم الجميع وتكشف عن مرض ابنتها نور لأول مرة.. لن تصدقوا ماهو ولهذا السبب لا يعطونها المال..تفاصيل وخفايا أكثر

شيرين رضا كشفت عدة أسرار جديدة عن حياتها الشخصية والفنية خلال مقابلة سابقة لها مع برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، وتحدثت أيضاً عن علاقتها بابنتها نور عمرو دياب، وردت على الجدل المثار حول ابنتها مؤخراً.

وتحدثت الفنانة شيرين رضا عن ابنتها نور عمرو دياب، وكشفت عدة أسرار عنها، وعلقت على الجدل حول تصريحات ابنتها حول استقلالها المادي وعدم حصولها على أموال من والدها عمرو دياب ووالدتها، وقالت شيرين رضا أن ابنتها مستقلة مادياً وبحياتها وهو أمر إيجابي لها.

لأنها كانت تريد أن تجعلها تشعر بقيمة العمل والحصول على المال بنفسها، وبناء شخصيتها والاعتماد على نفسها، وأشارت إلى انها وعمرو دياب قادران على إعطائها المال.

وكشفت شيرين رضا عن إصابة ابنتها نور بـ"متلازمة اسبرجر"، وهي درجة أقل من التوحد، وقالت إنه نفس ما يعاني منه رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، وأضافت إن من أعراض هذه الإصابة على ابنتها ذكاؤها الحاد وكذلك عدم تمييزها للمزاح أو السخرية لأنها شخصية مباشرة.

وتعاني من فهم طبيعة الناس فقط، وأشارت إلى ان ابنتها ليست مصابة باضطراب الحركة وتشتت الانتباه، ولكن جانا عمرو دياب هي المصابة به.

وردت شيرين رضا على تعرض ابنتها للتنمر، وقالت إنها قادرة على رد التعليقات السلبية لأصحابها ولكنها لا تفعل ذلك، وأشارت إلى ان ابنتها كانت تفضل الحياة بعيداً عن الأضواء ولكنها قررت فجأة فتح حسابها على انستقرام للجمهور وهي سعيدة بهذه الخطوة، وتطرقت للحديث عن خطوبة ابنتها، وقالت إن عمرو دياب سعيد مثلها بخطوبة ابنته، وكشفت إنها لم تعترض على خطوبة ابنتها.

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